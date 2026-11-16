16.11.2026 12:08:38

Brandenburger CDU-Ortsverband fordert Rücktritt von Merz

GROSSBEEREN (dpa-AFX) - Der Brandenburger CDU-Ortsverband Großbeeren hat den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert. In einer Mitgliederversammlung habe der Ortsverband den einstimmigen Beschluss gefasst, offiziell den Rücktritt von Merz als Kanzler und CDU-Parteichef zu fordern, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Adrian Hepp im Nachrichtensender Welt TV.

Als Auslöser nannte Hepp den Streit um die Senkung der Stromsteuer für alle. Die Steuer sei ein zentrales Wahlversprechen für Entlastung gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. "Das wird gebrochen und der Kanzler haut wieder nicht auf den Tisch und lässt sich von der SPD am Ring durch die Manege führen."

Wunschkandidat Markus Söder

Großbeeren bei Berlin gilt als CDU-Hochburg. Der Ortsverband hatte sich bereits im September mit einem Brandbrief an Merz gewandt und seine Unzufriedenheit geäußert. Damit sorgte die CDU Großbeeren bundesweit für Aufsehen. "Herr Merz, jetzt ist Führung gefragt!", hieß es darin.

"Der Führungsanspruch, den ein Kanzler haben muss, wird nicht umgesetzt", sagte Hepp nun im Zuge der Rücktrittsforderung. Sein persönlicher Wunschkandidat anstelle von Merz sei CSU-Chef Markus Söder./ane/DP/jha

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