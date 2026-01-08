08.01.2026 16:32:38

Brandenburgs BSW-Fraktionschef will keine Brandmauer zur AfD

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Brandenburger BSW-Fraktion will nach dem Aus für die Koalition mit der SPD ihre Kritik an einer Ausgrenzung der AfD deutlicher machen. "Brandmauer wollen wir nicht weiter betreiben", sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden aber darüber hinaus keine Zusammenarbeit mit der AfD suchen", sagte Lüders. "Ich kenne keine Partei in diesem Landtag, die politisch ferner von uns ist als die AfD."

Vor dem Platzen der Koalition mit der SPD gab es die Vereinbarung, dass Anträge der Opposition grundsätzlich abgelehnt werden sollen. Lüders kündigte an, die Fraktion werde "absolut konstruktiv" sein. "Wir werden natürlich auch anders agieren, aber natürlich auch eigene Anträge einbringen, die jetzt durchaus anders aussehen könnten, als die vorher mit der SPD abgestimmten", sagte Lüders. "Auch im Verhältnis zur AfD wird sich was ändern."

Fraktionschef: Inhaltliche Prüfung aller Vorschläge

Der Fraktionschef setzt auf eine inhaltliche Prüfung politischer Vorschläge: "Wir werden uns alle Anträge, egal von wo sie kommen, angucken, werden sehen, was sie inhaltlich bieten", sagte Lüders. Er betonte aber, dass es generell keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll.

Der Landtag entscheidet an diesem Freitag (12.00 Uhr) in einer Sondersitzung über einen Antrag der AfD zur Auflösung des Parlaments. Die AfD-Fraktion will Neuwahlen erreichen, die Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) klar ablehnt.

Wie ist die Linie des BSW bei AfD-Anträgen in Sondersitzung?

Gesundheitsministerin Britta Müller, die am Vormittag ihren Austritt aus dem BSW erklärte, sagte dazu: "Ich habe mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, (...) - dass der Fraktionsvorsitzende gestern Abend in der Landesvorstandssitzung angekündigt hat, dass die BSW-Fraktion morgen mit der AfD stimmen wird in der Sondersitzung." Sie sagte weiter: "Dieser Tabubruch ist für mich nicht vertretbar." Von der BSW-Fraktionsspitze war bislang keine Stellungnahme zu bekommen.

Der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf hatte bisher mehrfach AfD-Anträgen zugestimmt und damit gegen die bisher vereinbarte Linie der Koalition verstoßen. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistisch ein./wpi/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen