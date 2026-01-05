|
05.01.2026 14:03:38
Brandenburgs Minister Crumbach verlässt BSW und Fraktion
POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs BSW-Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach ist angesichts des internen Streits aus seiner Partei und aus der Landtagsfraktion ausgetreten. Das gab Crumbach bekannt. Ob die SPD/BSW-Koalition damit am Ende ist, war zunächst offen./vr/DP/mis
