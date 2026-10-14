ION LtdShs Aktie
WKN: 870030 / ISIN: AU000000ION0
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14.10.2026 18:04:00
Brandgefahr: Entsorger fordern Plan für Li-Ion-Akkus
Warum brennt es beim Entsorger? Immer häufiger liegt der Grund dafür bei Li-Ion-Batterien. Die Betreiber fordern politische Konsequenzen.
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