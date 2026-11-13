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13.11.2026 16:56:51

Brandgefahr bei 721.000 Pkw: BMW-Fahrer in den USA sollen Fahrzeuge nicht drinnen parken

Erneuter Ärger in den Vereinigten Staaten für BMW-Fahrer. Nach einer großen Rückrufaktion vor zwei Jahren müssen die Betroffenen ihre Fahrzeuge nun nochmals in die Werkstatt bringen. Bis dahin sollen sie zudem keine Garagen oder Carports nutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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