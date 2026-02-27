BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.02.2026 20:07:38
Brandgefahr im Cockpit: BMW ruft Hunderttausende Autos zurück
Innerhalb weniger Monate erfolgt der bereits dritte Rückruf bei BMW. Erneut sind auch in Deutschland zigtausende Fahrzeuge betroffen. Im schlimmsten Fall kann ein Kurzschluss zu einem Brand führen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
27.02.26
|Brandgefahr: BMW ruft erneut Hunderttausende Autos zurück (dpa-AFX)
|
27.02.26
|BMW to use humanoid robots on production line (Financial Times)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Lyten-Übernahme von Northvolt in Schweden abgeschlossen (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Batteriezellenhersteller Northvolt nach Insolvenz unter neuer Leitung (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.