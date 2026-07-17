Branding Engineer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Branding Engineer gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Branding Engineer 0,750 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at