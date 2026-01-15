|
15.01.2026 06:31:29
Branding Engineer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Branding Engineer veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 8,44 JPY. Im letzten Jahr hatte Branding Engineer einen Gewinn von 4,43 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Branding Engineer im vergangenen Quartal 5,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Branding Engineer 4,14 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!