Branding Engineer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Branding Engineer veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 8,44 JPY. Im letzten Jahr hatte Branding Engineer einen Gewinn von 4,43 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Branding Engineer im vergangenen Quartal 5,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Branding Engineer 4,14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at