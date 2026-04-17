Branding Engineer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Branding Engineer hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Branding Engineer ein Ergebnis je Aktie von 8,02 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at