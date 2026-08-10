Branding Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Branding Technology hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at