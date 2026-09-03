BrandPilot AI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BrandPilot AI präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – ein Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BrandPilot AI 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at