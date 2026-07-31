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31.07.2026 06:31:29
BrandPilot AI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BrandPilot AI gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BrandPilot AI 0,0 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,20 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,40 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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