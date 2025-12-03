BrandPilot AI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BrandPilot AI hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BrandPilot AI 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at