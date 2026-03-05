BrandPilot AI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BrandPilot AI stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at