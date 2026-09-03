03.09.2026 11:05:38

Brandsätze in München: Zwei Bulgaren unter Verdacht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den beiden Tatverdächtigen, die nach einem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf eine Baustelle in München festgenommen wurden, handelt es sich nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) um Bulgaren. Bislang hätten sie sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte ein LKA-Sprecher. Die 28-jährige Frau und der 38 Jahre alte Mann waren festgenommen worden, nachdem in der Nacht mehrere Brandsätze auf eine Baustelle in unmittelbarer Nähe zu mehreren Rüstungsunternehmen geworfen worden waren. Welchem Unternehmen der Anschlagsversuch gegolten haben könnte, teilte das LKA zunächst nicht mit. Das sei Gegenstand der Ermittlungen./bsj/DP/zb

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