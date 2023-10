Brandt rettet Dortmunder Remis in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat im Bundesliga-Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen müssen. Vor dem Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München kam der BVB am Sonntag bei Eintracht Frankfurt nur zu einem 3:3 (1:2) - zeigte aber viel Moral und bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen.

Der Ägypter Omar Marmoush brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung (8. Minute/Handelfmeter und 24. Minute). Kurz vor der Pause gelang Marcel Sabitzer /45.+1) der Dortmunder Anschlusstreffer. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko (54.). sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe der Franzose Fares Chaibi (68.) die Eintracht wieder in Führung brachte. Nationalspieler Julian Brandt (82.) rettete dem Team von Trainer Edin Terzic dann das Unentschieden und den Punkt.

Beim BVB musste Stammtorhüter Gregor Kobel bereits in der 26. Minute mit einer Gesichtsverletzung ausgewechselt werden. Für den Kapitän kam Alexander Meyer. Vor dem Bundesliga-Hit gegen die Bayern am Samstag erwarten die Dortmunder am Mittwoch im DFB-Pokal noch die TSG Hoffenheim./vg/DP/men