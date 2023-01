Brandywine Communications arbeitet mit ADVA zusammen, um eine M-Code-Lösung auf Defense-Grade-Niveau mit hochverfügbarem Timing anzubieten   

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Brandywine Communications seine OSA 5422-Grandmaster-Uhr nutzt, um eine robuste und funktionsreiche M-Code-Timing-Lösung für Anwendungsfälle, wie sie das US-Verteidigungsministerium vorsieht, zu liefern. Das neue Angebot für die Edge-Synchronisation erfüllt die wichtigsten Anforderungen militärischer Netzwerke, indem es erweiterte Positionierungs-, Navigations- und Timing-Funktionen (PNT) mit einer verbesserten Ausfallsicherheit bietet. Die Lösung basiert auf der vielseitigen Timing-Technologie von Oscilloquartz mit integrierten M-Code-Fähigkeiten und ist ideal für die anspruchsvollsten militärischen Edge-Anwendungen. Sie unterstützt Schnittstellen mit Datenraten von 1Gbit/s- und 10Gbit/s-, bietet innovative GNSS-Assurance-Funktionen sowie Backup durch die Assured PNT (aPNT+™)-Technologie von Oscilloquartz und erfüllt die strengsten Timing-Anforderungen auf eine betrieblich effiziente und kostengünstige Weise.

"Unser M-Code-Edge-Timing-Angebot wird für Verteidigungsanwendungen einen entscheidenden Unterschied machen. Es basiert auf der OSA 5422 Grandmaster Clock von ADVA und erfüllt die dringendsten Anforderungen militärischer Netzwerke, die präzise und zuverlässige PNT-Informationen benötigen. Die Lösung bietet ein neues Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ein Hauptmerkmal des OSA 5422 Grandmasters ist seine lange Holdover-Funktion und sein PTP-Backup, das es ihm ermöglicht, selbst bei einer M-Code-Störung ein genaues Timing aufrechtzuerhalten. Dies ist entscheidend für Verteidigungsnetzwerke, die in einer Vielzahl von schwierigen Umgebungen arbeiten müssen", sagte Allen Ronk, Präsident von Brandywine Communications. "Unsere Lösung verfügt über Multi-Source-Backup-Funktionen, um sicherzustellen, dass M-Code-Ausfälle die Synchronisation nicht unterbrechen. Außerdem bietet sie Funktionen zur Synchronisationssicherung, die die Leistung des Zeitreferenzsystems kontinuierlich überwachen und bei Bedarf sofortige Korrekturmaßnahmen einleiten."

M-Code ist ein verschlüsseltes GPS-Signal, das ausschließlich vom US-Militär für Verteidigungsanwendungen verwendet wird, die eine präzise und zuverlässige Synchronisierung erfordern. M-Code ist resistent gegen Jamming und Spoofing und damit ein unschätzbarer Vorteil für Verteidigungsorganisationen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. In die Grandmaster-Uhr OSA 5422 von ADVA ist jetzt in ein äußerst zuverlässiger M-Code-Empfänger integriert, der strenge Frequenz- und Phasensynchronisationsanforderungen erfüllt und die beste Holdover-Leistung aller Edge-Geräte auf dem Markt bietet. Das Gerät ist außerdem mit Multiband- und Multikonstellations-GNSS-Empfängern ausgestattet, für den Fall, dass M-Code nicht verfügbar ist. Darüber hinaus unterstützt es Schnittstellen wie BITS und IRIG sowie acht vor Ort aufrüstbare Schnittstellen mit Datenraten von 10Gbit/s- und 1Gbit/s. Der OSA 5422 Grandmaster ist für Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen mit weitem Temperaturbereich geeignet und verfügt über im laufenden Betrieb austauschbare Module und Netzteile für einfache Upgrades vor Ort.

"Da militärische Anwendungen immer präzisere und zuverlässigere PNT-Funktionen erfordern, wird der Bedarf an sicherer, störungs- und fälschungssicherer M-Code-Technologie immer dringender. Mit seiner langen Überbrückungszeit, seinen Multi-Source-Backup-Fähigkeiten, seinen Sync-Assurance-Fähigkeiten und anderen fortschrittlichen Funktionen ist unser OSA 5422 Grandmaster perfekt positioniert, um diese Anforderungen zu erfüllen", kommentierte Gil Biran, GM von Oscilloquartz, ADVA. "Wir freuen uns, mit Brandywine Communications als strategischem Partner zusammenzuarbeiten und unsere Innovation in Verteidigungsanwendungen einzubringen, die auf präzises und zuverlässiges PNT in den USA und anderswo angewiesen sind. Der Markt für militärische GPS-Empfänger mit M-Code-Fähigkeiten wächst, da Verteidigungsorganisationen ihre PNT-Fähigkeiten verbessern und die Ausfallsicherheit erhöhen wollen. Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass eine ganz neue Gruppe von Kunden von dem flexibelsten Synchronisations-Toolkit der Branche profitieren kann."

Die Oscilloquartz aPNT+™- und M-Code-Technologie von ADVA wird auf dem Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting (PTTI 2023) in Long Beach, Kalifornien, vom 23. bis 26. Januar vorgestellt. Die Teilnehmer können das Oscilloquartz-Team am Stand von Brandywine Communications besuchen, und sich über die Fähigkeit der Plattform zu informieren. Im Detail wird dort erörtert, wie belastbare und sichere PNT-Dienste für militärische Anwendungen im Einklang mit der jüngsten Zero-Trust-Strategie des Verteidigungsministeriums bereitgestellt werden können und wie der OSA 5422 Grandmaster sowohl Time-as-a-Service (TaaS) als auch GNSS-Backup-as-a-Service (GBaaS) unterstützt.

