Brandywine Realty Trus stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brandywine Realty Trus äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 121,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at