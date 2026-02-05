|
05.02.2026 06:31:28
Brandywine Realty Trus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Brandywine Realty Trus hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 121,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,030 USD gegenüber -1,140 USD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 484,45 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 505,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.