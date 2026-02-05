Brandywine Realty Trus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brandywine Realty Trus hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 121,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,030 USD gegenüber -1,140 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 484,45 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 505,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at