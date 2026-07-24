Brandywine Realty Trus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brandywine Realty Trus lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Brandywine Realty Trus ein EPS von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Brandywine Realty Trus im vergangenen Quartal 128,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brandywine Realty Trus 120,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at