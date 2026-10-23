Brandywine Realty Trus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brandywine Realty Trus hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 125,6 Millionen USD gegenüber 121,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at