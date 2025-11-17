BrangistaInc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BrangistaInc hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 49,80 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 44,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at