BrangistaInc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BrangistaInc präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BrangistaInc ein EPS von 10,28 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,23 Milliarden JPY – ein Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BrangistaInc 1,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at