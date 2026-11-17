BrangistaInc hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 49,25 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BrangistaInc noch ein Gewinn pro Aktie von 15,92 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 181,63 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 49,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,61 Prozent auf 5,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at