BRANICKS Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BRANICKS Group hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

BRANICKS Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at