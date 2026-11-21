HAMBURG (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat die Jugendproteste gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung unterstützt. Bei einem Landesparteitag der Hamburger Grünen warf sie CDU/CSU und SPD "eine grausame Politik zulasten der nächsten Generation" vor.

Statt in Schulen und frühkindliche Bildung zu investieren, landeten die Mittel aus dem Sondervermögen in "Söder-Geschenken", sagte sie mit Blick auf die vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) durchgesetzte Mütterrente . "Von der vorgesehenen eine Milliarde für die Schulen ist weniger als ein Prozent bis jetzt in den Schulen angekommen." Das sei inakzeptabel.

Zudem hätte man mit den 2,5 Milliarden Euro für den dreimonatigen Tankrabatt die Mittel für das "Startchancen"-Bildungsprogramm für ein Jahr "mehr als verdoppeln" können, rechnete Brantner den knapp 230 Parteitagsbesuchern vor.

Am Freitag hatten bei bundesweiten Jugendprotesten erneut Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem mehr Geld für Schulen, ein bezahlbares Leben, mehr Klimaschutz sowie ein Nein zur Wehrpflicht gefordert./fi/DP/zb