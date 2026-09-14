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14.09.2026 06:31:29
BRANU gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BRANU hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 19,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,00 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BRANU einen Umsatz von 561,5 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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