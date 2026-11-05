BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS legte Quartalsergebnis vor

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS ein EPS von -0,650 BRL je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS mit einem Umsatz von insgesamt 301,7 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at