|
05.11.2026 06:31:28
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS legte Quartalsergebnis vor
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS ein EPS von -0,650 BRL je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS mit einem Umsatz von insgesamt 301,7 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!