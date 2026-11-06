BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 58,7 Millionen USD gegenüber 55,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at