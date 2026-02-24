Vale Aktie
WKN DE: A0RN7L / ISIN: US91912E2046
|
24.02.2026 11:55:00
Brasilien - Brumadinho: Prozess gegen TÜV Süd und Vale nach Dammbruch gestartet
Vor sieben Jahren brach ein Damm im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, eine Schlammlawine begrub Hunderte Menschen. Nun beginnt der Prozess gegen Mitarbeiter von TÜV Süd und Vale. Der Vorwurf: 272-facher Mord.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
