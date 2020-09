Brasilien genehmigt COVID-19-Studie der Phase II/III von RedHill Biopharma zu Opaganib

Die laufende weltweite Phase-II/III-Studie zu oral verabreichtem Opaganib bei Patienten mit schwerem COVID-19 ist in Italien, Großbritannien, Russland, Israel, Mexiko und Brasilien zugelassen. Bisher wurden weltweit 16 klinische Prüfzentren initiiert.

Die Phase-II-Studie mit 8 aktiven klinischen Prüfzentren in den USA hat ca. 75 % der Patienten rekruitiert und kann die Rekrutierung voraussichtlich in den kommenden Wochen abschließen.

Opaganib hat die SARS-CoV-2-Virusreplikation in einem In-vitro-Modell menschlicher Lungenzellen im Vergleich zu Remdesivir, der Positivkontrolle in der Studie, vollständig und besser gehemmt als das Kontrollpräparat.

Opaganib zeigte eine sowohl entzündungshemmende als auch antivirale Wirkung und zielt auf eine Wirtszellkomponente ab, die von einer Virusmutation nicht betroffen ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Resistenz minimiert wird.

Vorbehaltlich positiver klinischer Ergebnisse sind Zulassungsanträge für weltweite Notfallanwendung geplant.

TEL AVIV und RALEIGH, NC, Sept. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, hat heute die Genehmigung der brasilianischen Gesundheitsaufsichtsbehörde (ANVISA) für die laufende weltweite Phase-II/III-Studie zur Bewertung von Opaganib1 bei hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie bekanntgegeben. Opaganib ist der erste oral verabreichte Sphingosinkinase-2 (SK2)-selektive Inhibitor seiner Klasse mit nachgewiesener sowohl entzündungshemmender als auch antiviraler Aktivität, der auf eine Wirtszellkomponente abzielt, die von einer Virusmutation nicht betroffen ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Resistenz minimiert wird.

Gilead Raday, Chief Operating Officer von RedHill, sagte: "In kürzlich angekündigten präklinischen Ergebnissen hat Opaganib seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Replikation von SARS-CoV-2-Viren in seinen Spuren zu stoppen. Dies verhindert die Ausbreitung und Schädigung anderer Zellen, was zusammen mit seinem starken entzündungshemmenden Mechanismus den raschen Fortschritt unserer weltweiten Phase-II/III-Studie und unserer Phase-II-Studie in den USA unterstützt. In Brasilien gibt es weiterhin eine erhebliche Anzahl von COVID-19-Fällen und es wird erwartet, dass durch die Aufnahme des Landes die weltweite Phase-II/III-Studie zu Opaganib weiter beschleunigt wird."

Die laufende weltweite multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-II/III-Parallelarmstudie ( NCT04467840 ) zur Bewertung von Opaganib bei der Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie hat weiterhin ein Rekrutierungsziel von bis zu 270 Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt und eine Behandlung mit zusätzlichem Sauerstoff benötigen. Die Studie wurde in Brasilien, Israel, Großbritannien, Italien, Russland und Mexiko genehmigt. Die weitere Expansion ist im Gange und schreitet rasch voran.

Parallel dazu läuft die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-II-Studie in den USA ( NCT04414618 ) zu Opaganib bei Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie. Hier sind ca. 75 % der Patienten rekrutiert und die Rekrutierung soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Kürzlich empfahl ein unabhängiges Sicherheitsüberwachungskomitee nach einer geplanten Überprüfung, die Studie unverändert fortzusetzen. Diese Studie, die nicht auf statistische Signifikanz ausgelegt ist, soll bis zu 40 Patienten aufnehmen, die einen Krankenhausaufenthalt und zusätzlichen Sauerstoff benötigen.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit US-Regierungsbehörden über mögliche Finanzmittel, um den raschen Fortschritt von Opaganib in Richtung einer möglichen Genehmigung für die Notfallanwendung zu unterstützen.

Über Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib, eine neue chemische Substanz, ist ein unternehmenseigener, "first-in-class", oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor mit krebsbekämpfenden, entzündungshemmenden und antiviralen Eigenschaften, der auf verschiedene onkologische, virale, entzündliche und gastrointestinale Indikationen abzielt.

Opaganib erhielt von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden für die Behandlung des Gallengangskarzinoms und wird derzeit in einer Phase-IIa-Studie bei fortgeschrittenem Gallengangskarzinom und in einer Phase-II-Studie bei Prostatakrebs untersucht. Opaganib wird in einer weltweiten Phase II/III-Studie und einer Phase-II-Studie in den USA auch in Hinblick auf die Behandlung von COVID-19 untersucht.

Präklinische Daten haben sowohl eine entzündungshemmende als auch antivirale Wirkung von Opaganib gezeigt, mit dem Potenzial, entzündliche Erkrankungen der Lunge wie Lungenentzündung abzuschwächen und pulmonale fibrotische Schäden zu mildern. Opaganib zeigte eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. In einem In-vitro-Modell des menschlichen Lungenbronchialgewebes konnte die Virusreplikation vollständig gehemmt werden. In präklinischen In-vivo-Studien2 konnte zudem gezeigt werden, dass Opaganib die Sterblichkeitsrate bei Infektionen mit Influenza-Viren und die durch Pseudomonas aeruginosa verursachte Lungenschädigung durch die Senkung der IL-6- und TNF-alpha-Spiegel in der bronchoalveolären Lavage-Flüssigkeit verminderte.

Opaganib, das ursprünglich von der US-amerikanischen Apogee Biotechnology Corp. entwickelt wurde, hat erfolgreich mehrere präklinische Studien mit Onkologie-, Entzündungs-, Verdauungstrakt- und Strahlenschutz-Modellen sowie eine klinische Studie der Phase I an Krebspatienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium und eine zusätzliche Studie der Phase I zu multiplem Myelom durchlaufen.

Im Rahmen eines "Compassionate-Use"-Programms wurden COVID-19-Patienten (gemäß der Ordnungsskala der WHO) in einem führenden Krankenhaus in Israel mit Opaganib behandelt. Es wurden bereits Daten zur Behandlung der ersten Patienten mit schwerem COVID-19 mit Opaganib veröffentlicht2. Die Analyse der Behandlungsergebnisse deutete im Vergleich zu einer retrospektiv passenden Fall-Kontroll-Gruppe aus demselben Krankenhaus auf einen erheblichen Nutzen für Patienten hin, die mit Opaganib im Rahmen eines "Compassionate-Use"-Programms behandelt wurden, sowohl bei den klinischen Ergebnissen als auch bei den Entzündungsmarkern. Alle Patienten in der mit Opaganib behandelten Gruppe wurden Raumluft atmend und ohne die Notwendigkeit mechanischer Beatmung aus dem Krankenhaus entlassen, während 33 % der passenden Fall-Kontroll-Gruppe eine Intubierung und mechanische Beatmung benötigten. Die mediane Zeit bis zum Absetzen von einer Nasenkanüle mit hohem Durchfluss wurde in der mit Opaganib behandelten Gruppe auf 10 Tage reduziert, verglichen mit 15 Tagen in der passenden Fall-Kontroll-Gruppe.

Die Entwicklung von Opaganib wurde durch Zuschüsse und Verträge von US-Bundes- und Landesregierungsbehörden unterstützt, die an die Apogee Biotechnology Corp. vergeben wurden, darunter das NCI, BARDA, das US-Verteidigungsministerium und das FDA-Büro für die Entwicklung von Arzneimitteln für besonders seltene Krankheiten.

Die laufenden Studien zu Opaganib sind unter www.ClinicalTrials.gov registriert, einem webbasierten Dienst des U.S. National Institute of Health, das der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über öffentlich und privat finanzierte klinische Studien bietet.

Über RedHill Biopharma

Redhill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf gastrointestinale Erkrankungen spezialisiert hat. RedHill fördert die Magen-Darm-, Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen3, Talicia® zur Behandlung von Infektionen mit Helicobacter pylori (H. pylori) bei Erwachsenen4 und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen5. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium der Entwicklung gehören: (i) RHB-204, mit einer geplanten Schlüsselstudie der Phase III für Lungeninfektionen mit nicht tuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (Yeliva®), ein selektiver "first-in-class" SK2-Hemmer, der auf mehrere Indikationen abzielt, mit einem Phase-II/III-Forschungsprogramm für COVID-19 und laufenden Phase-II-Studien für Prostatakrebs und Gallengangskarzinom; (iii) RHB-104 mit positiven Ergebnissen aus einer ersten Phase-III-Studie für Morbus Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-III-Studie für akute Gastroenteritis und Gastritis sowie positiven Ergebnissen aus einer Phase-II-Studie für IBS-D; (v) RHB-107, ein "first-in-class" Serinprotease-Inhibitor der Phase II, der auf Krebs und entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen abzielt und aktuell auch für die Behandlung von COVID-19 evaluiert wird, und (vi) RHB-106, eine verkapselte Formulierung zur Darm-Vorbereitung. Weitere Infomrationen über das Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com .

