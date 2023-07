Brasilien will Mercosur-Freihandelsabkommen mit Gegenvorschlag retten

Brüssel/Berlin (Reuters) - Brasilien will der Europäischen Union im Ringen um das Mercosur-Freihandelsabkommen in den nächsten Wochen einen neuen Vorschlag unterbreiten und hofft damit auf einen Durchbruch.

Das sagte Präsident Luiz Inacio Lula Da Silva am Mittwoch zu Journalisten. Die deutsche Wirtschaft kritisierte den Gipfel von rund 50 Staats- und Regierungschefs der EU, Südamerikas und der Karibik als ernüchternd und verpasste Chance. Das Treffen wurde von Differenzen zur Bewertung des russischen Angriffs auf die Ukraine überschattet.

Lula sagte, er werde der EU in zwei bis drei Wochen einen Gegenvorschlag zum Mercosur-Abkommen unterbreiten, das neben Brasilien noch Argentinien, Paraguay und Uruguay umfasst. Zum ersten Mal sei er optimistisch, noch im Jahresverlauf eine Einigung erzielen zu können. Eigentlich sind die Verhandlungen schon seit 2019 abgeschlossen, die Umsetzung ging aber nicht voran, weil die EU Bedenken zur Rodung des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet und zur brasilianischen Klimapolitik hat. Das richtete sich vor allem gegen Lulas Vorgänger, den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro, wurde in dem Land aber als Drohung aufgefasst. Die EU-Kommission hatte einen Anhang vorgeschlagen, der Zusagen zum Erhalt des Regenwaldes und weitere Nachhaltigkeitsziele verankern würde.

Der deutsche Großhandelsverband BGA betonte, dies seien wichtige Anliegen. "Forderungen nach sanktionierbarem Waldschutz gehen aber zu weit, auch wenn sie gut gemeint sind. Lässt man das Abkommen jetzt daran scheitern, wäre das nicht nur für uns der Verlust einer einzigartigen Chance zur Diversifizierung von Lieferketten, sondern auch ein Desaster für den Erhalt des Regenwaldes", so BGA-Präsident Dirk Jandura.

Das Mercosur-Abkommen würde Firmen wichtige Marktchancen, Möglichkeiten zur Lieferkettendiversifizierung und eine besser abgesicherte Rohstoffversorgung bieten, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier. "Daher sollten beide Seiten jetzt die Verhandlungen zur Chefsache machen, um noch dieses Jahr trotzdem eine Einigung zu erzielen." Ansonsten stehe China bereit, in die Lücke zu stoßen.

STRATEGISCH WICHTIGER PARTNER

Die Bundesregierung hatte in ihrer China-Strategie gerade das Ziel ausgegeben, unabhängiger von der Volksrepublik werden zu wollen. Laut Industrieverband BDI ist sich Südamerika seiner neuen geopolitischen Rolle bewusst und tritt entsprechend selbstbewusst auf. "Das muss die EU bei der Verhandlung der Zusatzvereinbarung zum Mercosur-Abkommen realisieren und kompromissbereit sein. Die Bedürfnisse der Mercosur-Staaten müssen stärker berücksichtigt werden, um das Abkommen im zweiten Halbjahr abschließen zu können", sagte BDI-Lobbyist Wolfgang Niedermark.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es sei bereits ein Erfolg des Gipfels, dass erstmals seit acht Jahren wieder in diesem Format verhandelt worden sei. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei zuversichtlich, dass es beim Mercosur-Abkommen durch die brasilianische Initiative schnell eine positive Entwicklung geben könne.

Ähnlich hatte sich am Dienstag bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert. "Wir möchten die verbleibenden Differenzen so bald wie möglich ausräumen und das Abkommen bis zum Ende dieses Jahres abschließen." Beim Freihandelsabkommen mit Mexiko solle es zudem in den kommenden Monaten eine Aktualisierung geben.

Bei dem Gipfel hatten EU-Vertreter auf eine klare Verurteilung Russlands gehofft. Die Abschlusserklärung erwähnte dann Russland aber nicht, auf Druck von Nicaragua. Stattdessen wurden Sorgen wegen des Krieges in der Ukraine zum Ausdruck gebracht und die Folgen der Invasion beschrieben. Hebestreit sagte, es werde sehr deutlich, wer der Aggressor in diesem Konflikt sei. Allerdings gebe es Länder mit alten Verbindungen zu Russland oder auch weiterhin großen Abhängigkeiten.

(Bericht von Catarina Demony, Christian Krämer, Sarah Morland, Andrew Gray und Marine Strauss, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)