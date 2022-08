Brasiliens Staatschef Bolsonaro verteidigt Regierungspolitik

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Rund sechs Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat Staatschef Jair Bolsonaro die Politik seiner Regierung verteidigt. "Ich habe das Land in einer schlechten wirtschaftlichen Lage übernommen, die durch die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und eine große Trockenheit noch verstärkt wurde", sagte Bolsonaro in einem seiner seltenen Interviews dem Sender "TV Globo" am Montagabend (Ortszeit). Die "große Impfung" seien Wirtschaftsreformen gewesen. Strenge Ausgangsbeschränkungen während der Pandemie hatte Bolsonaro aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt, den Sinn von Impfungen zog er in Zweifel.

In Brasilien wird im Oktober ein neuer Präsident gewählt. Dabei kommt es im größten Land Lateinamerikas zu einem Duell zwischen dem rechtspopulistischen Bolsonaro und dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Umfragen zufolge liegt Lula vor Bolsonaro.

Er werde das Ergebnis der Wahlen akzeptieren, "vorausgesetzt, sie sind sauber und transparent", sagte Bolsonaro in dem TV-Interview, während in großen Städten wie Sao Paulo "Bolsonaro raus!"-Rufe zu hören waren.

Bolsonaro hatte das brasilianische Wahlsystem immer wieder in Zweifel gezogen. Im Stile des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump deutete er an, das Ergebnis der Wahl womöglich nicht anerkennen zu wollen. Lula zeigte sich im Gespräch mit internationalen Journalisten in Sao Paulo am Montag überzeugt, dass Bolsonaro das Ergebnis im Falle einer Niederlage akzeptieren werde. Im Mai hatte das brasilianische Wahlsystem, das vollständig elektronisch ist, einen Sicherheitstest des Obersten Wahlgerichts bestanden./mfa/DP/mis