Braskem SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Braskem SA lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Braskem SA 17,30 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,26 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at