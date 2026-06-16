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16.06.2026 06:31:29
Brass verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Brass hat am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 17,89 JPY gegenüber 32,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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