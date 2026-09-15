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15.09.2026 06:31:28
Brass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Brass hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 7,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brass einen Umsatz von 3,55 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 49,98 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 77,54 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 14,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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