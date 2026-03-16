Brass zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brass hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brass ein EPS von 34,34 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,74 Milliarden JPY gegenüber 3,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at