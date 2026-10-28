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WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165

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28.10.2026 15:22:00

Brau Union verrechnet Gastro und Handel um 2,9 Prozent mehr für Bier

Die heimische Heineken-Tochter Brau Union erhöht die Bierpreise für Handelsketten und Gastronomiebetriebe ab 1. Dezember um 2,9 Prozent. Im Vorjahr hob der Braukonzern die Preise im Dezember um 3,2 Prozent an. "Preissteigerungen belasten uns in vielfältigen Bereichen, insbesondere bei Lohn- und Gehaltskosten, beim Transport, den Rohstoffen und Verpackungsmaterialien", kommentierte Brau-Union-Manager Simon Steyrl die Preiserhöhung in einer Stellungnahme am Mittwoch.

Man versuche als "erste Maßnahme immer, interne Optimierungen umzusetzen, um Kostensteigerungen auszugleichen", so Steyrl. Allerdings könne man "nicht sämtliche Mehrkosten kompensieren". Der Brau Union - Österreichs größter Bierkonzern - gehören unter anderem die Biermarken Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

Wie viel von der Erhöhung bei den Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt bzw. beim Wirten ankommen wird, hängt von der Preispolitik der Handelsketten und Gastronomiebetriebe ab. Viele Supermärkte werben bei Bierkisten oftmals mit hohen Rabatten.

cri/sag

ISIN NL0000009165 WEB http://www.brauunion.com http://www.heinekeninternational.com

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