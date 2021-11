Braun will als CDU-Chef die unterschiedlichen Strömungen versöhnen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun will die unterschiedlichen Strömungen der CDU versöhnen und im Falle seiner Wahl zum neuen Parteivorsitzenden für Bodenständigkeit und Bürgernähe stehen. Bei der Vorstellung seines Teams sagte der Hesse, dass die Ursachen der historischen CDU-Wahlniederlage vom September tiefer und länger zurückliegen. Man werde mit Stolz auf die 16 Jahre unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückschauen. Nun aber beginne eine neue Ära, in der er als Nachfolger vom scheidenden CDU-Chef Armin Laschet die inhaltliche und organisatorische Erneuerung auf den Weg bringen will.

"Wenn wir Wahlen wieder mit breiter Zustimmung gewinnen wollen als CDU, muss die CDU attraktiv sein für breite Teile der Gesellschaft. Aus meiner Sicht heißt das: Wir müssen bodenständig und wir müssen bürgernah sein", sagte Braun in Berlin. "Und wir müssen dafür sorgen nach all den Diskussionen, die es auch gegeben hat, dass die Wurzeln der CDU - nämlich die sozialen, die liberalen und die konservativen Wurzeln unserer Partei - auch alle als gleichgewichtig wahrgenommen werden."

In den vergangenen 16 Jahren habe man dreimal eine Koalition mit der SPD geführt, wo das soziale Profil der CDU nicht immer klar zu erkennen gewesen sei. Hier müsse man klarmachen, dass die CDU Lösungen zu den Fragen von Mietpreissteigerungen, Altersvorsorge und Arbeitsplatzsicherheit habe. "Das sind alles Themen, die müssen für die CDU ein Herzensanliegen sein", so Braun.

Außerdem müsse beim Thema innere Sicherheit dafür gesorgt werden, dass Polizei und Strafverfolger ihrer Aufgabe nachkommen können.

In der Wirtschaftspolitik betonte er die inhaltlichen Unterschiede zu den Ampel-Parteien, die nach seiner Ansicht eine sehr expansive Ausgabenpolitik anstrebten.

"Weder in Europa noch in Deutschland darf es zu einer expansiven Ausgabenpolitik kommen. Wir haben bereits eine erhebliche Inflation. Das bedroht unsere Ersparnisse, das bedroht die Altersvorsorge" sagte Braun. "Da ist eine ordentliche, eine effektive Wirtschaftspolitik in Verbindung mit einer soliden Finanzpolitik das absolute Gebot der Stunde. Dafür steht die CDU."

Im Falle seiner Wahl zum CDU-Chef soll die Bundestagsabgeordnete Serap Güler Generalsekretärin werden. Die Bundestagsabgeordnete Nadine Schöne soll Leiterin der Programm- und Strukturentwicklung der CDU werden. Schön sagte, sie sehe in Braun den Kandidaten für den CDU-Vorsitz, "der die Partei am besten zusammenhält".

Braun bewirbt sich neben dem früherem Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz. Die Mitglieder sollen erstmals bei der Entscheidung befragt werden. Das Ergebnis wird für den 17. Dezember erwartet. Bei einem knappen Ausgang könnte es zu einer Stichwahl kommen.

