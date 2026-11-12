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12.11.2026 06:31:28
Brava Energia (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brava Energia (spons ADRs) hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 659,5 Millionen USD – ein Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brava Energia (spons ADRs) 561,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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