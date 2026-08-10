Braveheart Bio Incorporation Registered Shs Aktie

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10.08.2026 21:39:01

Braveheart Bio CFO Acquires 27,777 Shares for $500,000. Is This a Signal BRVE IPO Is a Success?

Rickey James Paul, Chief Financial Officer of Braveheart Bio, Inc. (NASDAQ:BRVE), reported an acquisition of 27,777 shares on August 7, 2026. SEC Form 4 filing.Braveheart Bio engages in the development of therapeutics to treat hypertrophic cardiomyopathy, with its lead product candidate being BHB-1839. The company was founded in 2024 and is headquartered in San Francisco.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.00); post-transaction value based on August 07, 2026 market close ($30.00).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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