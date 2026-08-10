Braveheart Bio Incorporation Registered Shs Aktie
ISIN: US10567X1019
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10.08.2026 21:20:01
Braveheart Bio Chairman Chris Viehbacher Buys $1.5M Shares at IPO. What Does This Mean for Investors?
Director Christopher Viehbacher purchased 83,333 shares of Braveheart Bio, Inc. (NASDAQ:BRVE) at $18.00 per share on August 7, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.00); post-transaction value based on August 7, 2026 market close ($30.00).Braveheart Bio, Inc. is an early-stage biotechnology company headquartered in San Francisco with a market capitalization of $2.1 billion as of Aug. 7, 2026. The company is advancing a focused pipeline of cardiac myosin inhibitors designed to address unmet medical needs in the treatment of hypertrophic cardiomyopathy. As a pre-revenue clinical-stage entity, Braveheart Bio's value proposition centers on the clinical potential and differentiated mechanism of action of its lead therapeutic candidate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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