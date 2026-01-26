|
26.01.2026 06:31:29
Braveheart Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Braveheart Resources hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat Braveheart Resources 0,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 60,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.