Braveheart Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Braveheart Resources hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Braveheart Resources 0,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 60,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

