Braveheart Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Braveheart Resources äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Braveheart Resources 1,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at