Bravern Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bravern Ventures lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bravern Ventures ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at