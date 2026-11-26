Bravern Ventures hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at