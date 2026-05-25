Bravern Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bravern Ventures hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bravern Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at