Bravida: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bravida hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,41 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bravida 2,06 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,41 Prozent auf 7,91 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,44 SEK sowie einen Umsatz von 7,90 Milliarden SEK belaufen.

In Sachen EPS wurden 6,02 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bravida 5,17 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,87 Prozent auf 29,65 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 28,21 Milliarden SEK gelegen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,04 SEK sowie einen Umsatz von 28,21 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at