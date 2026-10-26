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26.10.2026 06:31:29
Bravida präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bravida ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bravida die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Bravida mit einem Umsatz von insgesamt 7,03 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,23 Prozent gesteigert.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,96 Milliarden SEK gesehen.
Redaktion finanzen.at
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