27.10.2025 06:31:29
Bravida: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bravida veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 1,19 SEK. Im letzten Jahr hatte Bravida einen Gewinn von 0,960 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,25 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6,38 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.